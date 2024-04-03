Как отказаться от коллективного страхования при получении кредита: новые сроки и процедуры в 2024 году

Как отказаться от страхования при потребительском кредите: новые правила и сроки

2:14 Your browser does not support the audio element. Страхование

Закон "О потребительском кредите" позволяет отказаться от страхования заёмщика. Раньше срок, в течение которого это можно было сделать без ущерба для застрахованного, был 14 дней, а с января 2024 года стал 30 дней.

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Коллективное страхование — это вид защиты от рисков, когда договор заключается между банком и страховой компанией, а заёмщики выступают застрахованными лицами, добровольно присоединяясь к этому договору с помощью заявления в банке.

"В коллективном страховании именно банк отвечает за урегулирование вопросов, когда наступает страховой случай. Минус в том, что агентское вознаграждение банка составляет существенную часть стоимости страховки, поэтому она обходится дороже, чем если бы человек обратился непосредственно в страховую компанию. В большинстве случаев договоры и коллективного, и личного страхования заключаются при участии банка, так это выгодно финансовому учреждению", — объясняет юрист Игорь Перегудов.

Как правило, страховки оформляются за счёт кредита. То есть помимо суммы долга вы должны вернуть банку стоимость страховки, а также платить проценты за пользование этими деньгами. Юрист за много лет работы с финансовыми организациями ни разу не видел кредитных договоров, в которых было бы прописано, что страховка оплачивается за свой счёт, хотя это не запрещено.

"Период охлаждения" позволяет в течение 30 дней отказаться договора страхования не зависимо от его формы: коллективная она или личная. Банк или страховая компания обязаны вернуть денежные средства в течение 7 рабочих дней с момента получения заявления, сообщает издание stav. aif. ru.

"Если говорить о коллективном страховании, то такое заявление подается заемщиком непосредственно в банк. Для этого нужно либо направить письменное обращение в установленной форме в финансовую организацию, либо обратиться напрямую к сотруднику банка, который составит электронное заявление. Обязательно возьмите подтверждающий подачу заявления документ", — говорит координатор региональной программы повышения финансовой грамотности в Ставропольском крае Надежда Герасименко.