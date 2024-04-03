Взгляд нового поколения на страхование: анализ от компании "Ингосстрах"

Более 60% молодых граждан России в возрасте от 18 до 30 лет проявляют доверие к страховым компаниям, и большинство из них удовлетворены качеством предоставляемых услуг. Это главные выводы исследования, проведенного совместно компанией "Ингосстрах" и Финансовым университетом при Правительстве РФ.
Анализ показал, что молодежь в настоящее время относится к страхованию положительно. Для 18,6% опрошенных это важный инструмент защиты от рисков, для 12,1% — средство обеспечения сохранности имущества. 8,4% респондентов ценят страхование за его способность обеспечить чувство спокойствия и безопасности, для 7,1% это способ защитить свою жизнь и здоровье, а для 1,7% — способ накопления.
Более половины молодых россиян (61,1%) выразили свое полное или частичное доверие страховым компаниям. Среди городов с наибольшим уровнем доверия можно выделить Воронеж (75%), Москву (71%), Краснодар (70%), Тольятти (70%), Ижевск (66%) и Ульяновск (66%). Женщины проявляют большее доверие к страховщикам, чем мужчины — 64% против 59% соответственно.
Более половины опрошенных (57,2%) воспользовались различными видами страховых полисов. Чаще всего страховку приобретают жители Ярославля (81%), Воронежа (70%), Санкт-Петербурга (67%), Тольятти (67%), Москвы (65%), Краснодара (65%) и Самары (62%). О наличии страхового полиса говорят 59% женщин и 56% мужчин.
Большинство опрошенных (50,2%) пользуются страховкой ОСАГО. За страхованием квартиры, дома, дачи и домашнего имущества обращаются 20,3% респондентов. Интерес к кредитному и ипотечному страхованию жизни проявляют 11,1% участников опроса, в то время как 9,2% предпочитают оформить страховку от несчастного случая. Другие виды страхования также имеют своих сторонников: полис каско используют 8,2%, ДМС — 7,2%, а полис страхования выезжающих за рубеж — 6,8% опрошенных.
Следует отметить, что более половины респондентов (53,8%) выразили удовлетворение от работы страховых компаний.
Желание получить дополнительные знания в области страхования выразили 27,2% опрошенных. Особый интерес к обучению страховым вопросам проявили молодые жители Оренбурга (92%), Новокузнецка (57%), Кирова (56%), Махачкалы (53%), Астрахани (51%) и Воронежа (50%). Наиболее популярными темами для обучения являются страхование ОСАГО (43,9%), ДМС (20%) и каско (13,8%), сообщает платформа asn-news.ru.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.