Взгляд нового поколения на страхование: анализ от компании "Ингосстрах"

Исследование: более 60% молодых россиян доверяют страховым компаниям

3:14 Your browser does not support the audio element. Страхование

Более 60% молодых граждан России в возрасте от 18 до 30 лет проявляют доверие к страховым компаниям, и большинство из них удовлетворены качеством предоставляемых услуг. Это главные выводы исследования, проведенного совместно компанией "Ингосстрах" и Финансовым университетом при Правительстве РФ.

Фото: flickr.com by Evil Erin is licensed under CC BY 2.0

Анализ показал, что молодежь в настоящее время относится к страхованию положительно. Для 18,6% опрошенных это важный инструмент защиты от рисков, для 12,1% — средство обеспечения сохранности имущества. 8,4% респондентов ценят страхование за его способность обеспечить чувство спокойствия и безопасности, для 7,1% это способ защитить свою жизнь и здоровье, а для 1,7% — способ накопления.

Более половины молодых россиян (61,1%) выразили свое полное или частичное доверие страховым компаниям. Среди городов с наибольшим уровнем доверия можно выделить Воронеж (75%), Москву (71%), Краснодар (70%), Тольятти (70%), Ижевск (66%) и Ульяновск (66%). Женщины проявляют большее доверие к страховщикам, чем мужчины — 64% против 59% соответственно.

Более половины опрошенных (57,2%) воспользовались различными видами страховых полисов. Чаще всего страховку приобретают жители Ярославля (81%), Воронежа (70%), Санкт-Петербурга (67%), Тольятти (67%), Москвы (65%), Краснодара (65%) и Самары (62%). О наличии страхового полиса говорят 59% женщин и 56% мужчин.

Большинство опрошенных (50,2%) пользуются страховкой ОСАГО. За страхованием квартиры, дома, дачи и домашнего имущества обращаются 20,3% респондентов. Интерес к кредитному и ипотечному страхованию жизни проявляют 11,1% участников опроса, в то время как 9,2% предпочитают оформить страховку от несчастного случая. Другие виды страхования также имеют своих сторонников: полис каско используют 8,2%, ДМС — 7,2%, а полис страхования выезжающих за рубеж — 6,8% опрошенных.

Следует отметить, что более половины респондентов (53,8%) выразили удовлетворение от работы страховых компаний.

Желание получить дополнительные знания в области страхования выразили 27,2% опрошенных. Особый интерес к обучению страховым вопросам проявили молодые жители Оренбурга (92%), Новокузнецка (57%), Кирова (56%), Махачкалы (53%), Астрахани (51%) и Воронежа (50%). Наиболее популярными темами для обучения являются страхование ОСАГО (43,9%), ДМС (20%) и каско (13,8%), сообщает платформа asn-news.ru.