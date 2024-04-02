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Страховая компания объяснила, нужно ли покупать полис каско или достаточно ОСАГО

"Пари": по каско получить ремонт автомобиля легче, чем по ОСАГО

1:19
Страхование

В отличие от ОСАГО, страховка каско оформляется по желанию водителя. О преимуществах добровольного полиса автострахования Sravni.ru рассказала начальник отдела информации, рекламы и связей с общественностью СК "Пари" Надежда Соколова.

"Пари": по каско получить ремонт автомобиля легче, чем по ОСАГО
Фото: freepik.com by fxquadro is licensed under public domain

Принцип действия ОСАГО и каско несколько различается, как и стоимость, отметила эксперт. Если водитель с каско попал в ДТП, то он может получить ремонт автомобиля по полису вне зависимости от наличия страховки у второго водителя — виновника аварии.

Со страховкой ОСАГО всё сложнее, подчеркнула Соколова. Так, чтобы получить страховое возмещение, нужно, чтобы у обоих участников ДТП была обязательная "автогражданка". Другое непременное условие — в аварии не должно быть пострадавших людей. При этом довольно большой процент водителей ездит без ОСАГО, так что риск не получить страховое возмещение при повреждении авто в ДТП всегда есть, рассказала представитель "Пари".

По каско автовладелец точно может рассчитывать на ремонт транспортного средства при наступлении страхового случая, если ДТП будет признано таковым, отметила Соколова. В любом случае окончательное решение о покупке полиса должен принимать водитель, подытожила она.

Ранее "Совкомбанк" рассказал, как отличить поддельный полис ОСАГО от настоящего.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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