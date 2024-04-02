Данные по страховкам ОСАГО, ДСАГО и каско теперь будут доступны на портале Госуслуг

В России запустили автоматизированную информационную систему страхования

1:05 Your browser does not support the audio element. Страхование

С 1 апреля в России запущена единая автоматизированная информационная система (АИС) страхования, сообщает RG.RU.

Фото: freepik.com by master1305 is licensed under public domain

На первом этапе система будет содержать информацию по полисам ОСАГО, ДСАГО, каска, а также страхованию жилья граждан. Данные по ним можно будет увидеть на портале Госуслуг. В перспективе действие АИС планируется расширить и на другие виды страхования. Полный функционал системы будет развернут к 1 октября.

Оператором системы стала "дочка" Центробанка России АО "НСИС". Она будет обмениваться данными с государственными органами и ведомствами для верификации и дополнения информации по заключаемым договорам страхования. Это поможет предотвратить страховое мошенничество, обеспечить доступность страховых услуг для россиян и снизить объем жалоб со стороны клиентов страховых компаний.

Ранее "Согласие" пообещало выплатить компенсации пострадавшим и близким погибших при столкновении автобуса с поездом в Ярославской области, если случай будет признан страховым.