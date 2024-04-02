Страховщики рассказали, как получить страховку, если жильё или автомобиль пострадали от половодья

ВСС: пострадавшие от половодья россияне имеют право на страховую выплату

1:56 Your browser does not support the audio element. Страхование

Владельцы автомобилей и домов имеют право на страховые выплаты, если их имущество пострадало из-за половодья, сообщил АСН президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

Фото: web.archive.org by Дмитрий Зуйков is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Резкое потепление в марте привело к стремительному таянию снега и выходу рек из берегов в 22 регионах России, отмечает МЧС России. По данным министерства, из-за паводков 128 жилых домов и свыше 1,9 тысячи приусадебных участков оказались подтоплены. Тяжелее всего пришлось Алтайскому краю, где жертвами половодья стали владельцы 923 участков и 127 домов. В Московской области в апреле уровень воды может достигнуть критической отметки и затопить не только участки и дома, но и дороги, предупредил Гидрометцентр.

"Владельцы поврежденных в результате паводка автомобилей смогут получить выплаты по договорам страхования каско при наличии таких договоров", — рассказал Уфимцев.

Президент ВСС отметил, что в России в 2023 году было заключено 6,6 млн договоров каско, что на 40% больше, чем в 2022 году. В большинство полисов включены риски стихийных бедствий, добавил он.

По словам Уфимцева, чтобы получить выплату по каско из-за паводка, автовладелец должен сфотографировать поврежденную машину и оперативно обратиться к своему страховщику, после чего следовать его рекомендациям.

Страхование по ОСАГО не покрывает ущерб, причиненный в результате половодья, подчеркнул глава ВСС.

Уфимцев добавил, что владельцам жилья, пострадавшего от паводка, тоже положены страховые выплаты, если недвижимость или участок были застрахованы. При этом уровень страхования домовладений по итогам 2023 г. составляет всего 10%, отметил он.