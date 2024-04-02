Премия "Лучшие в CPA 2023" по версии Adv.Cake досталась Страховому Дому ВСК

Лучшим рекламодателем среди страховщиков признана компания ВСК

1:52 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховая компания ВСК была удостоена престижной награды "Лучшие в CPA 2023" в категории "Страхование" согласно оценке специалистов компании Adv. Cake. Победитель был выбран из числа рекламодателей России экспертами в данной области.

Фото: freepik.com by Drazen Zigic is licensed under public domain

Общее число лауреатов премии в области партнерского интернет-маркетинга составило 23 рекламодателя в различных категориях, а также 6 вебмастеров. Критерии отбора включали в себя отзывы и количество активных вебмастеров, а также объемы затрат на маркетинг за предшествующие полгода. Другие факторы оценки включали размер средней выплаты на одного активного вебмастера, месячные объемы по лидам и полисам, а также общие показатели эффективности оффера, такие как CR, AR и уровень трафика.

По результатам опроса вебмастеров в 2023 году не было выявлено никаких проблем у ВСК с оплатами и сверками. Эксперты также отметили высокую оперативность в обратной связи с клиентами и наличие акционных активностей, таких как промокоды и скидки. Эффективность сайта VSK. ru как источника трафика (CR — Conversion Rate) составила 34%, а вероятность распространения контента Страхового Дома через репосты в социальных сетях (AR — Amplification rate) увеличилась до 40%. Общий объем трафика на сайте компании от вебмастеров вырос в восемь раз за вторую половину года, что является отличным показателем.

Премия Adv. Cake продолжает оставаться одним из самых масштабных событий в области CPA в России. В 2023 году в мероприятии приняли участие более 3 тысяч гостей, включая свыше 1 тысячи рекламодателей и около 400 крупнейших вебмастеров.