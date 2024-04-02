Семьи погибших под обвалом горняков рудника "Пионер" получат компенсацию в виде годового заработка

Семьи работников, погибших под обвалом в шахте рудника "Пионер", получат компенсацию в форме годового заработка каждому члену семьи, как сообщает газета "Амурская правда", ссылаясь на заявление представителей АО "Покровский рудник", управляющих рудником.
Кроме того, семьи будут получать ежемесячную выплату на каждого ребенка в размере среднемесячной заработной платы горняка. Эти выплаты будут продолжаться до достижения ребенком 18 лет.
Дополнительно к этим выплатам, семьи погибших горняков получат единовременные выплаты от подрядчика, страховой компании, администрации Амурской области, а также все соответствующие пособия от Фонда социального страхования и Пенсионного фонда.
Обвал на руднике золотодобывающего комбината "Пионер" в Зейском районе Амурской области произошел 18 марта. Под завалами остались 13 горняков, и связь с ними была утеряна. В связи с происшествием в районе был введен региональный режим ЧС. Поиск и спасательная операция продолжалась несколько недель, в которой участвовало более 200 специалистов. Сотрудники МЧС предупредили о возможном затоплении шахты, после того как воду обнаружили в скважинах, пробуренных спасателями.
Поисковую операцию прекратили 1 апреля. Компания "Покровский рудник" объяснила прекращение работ из-за угрозы повторных обвалов.
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