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Банк России вынес решение о привлечении страховой компании "Ренессанс Страхование" к административной ответственности за нарушения в заключении договоров

Банк России привлек страховую компанию "Ренессанс Страхование" к административной ответственности

1:11
Страхование

Банк России принял решение о привлечении страховой компании "Ренессанс Страхование" к административной ответственности.

Банк России привлек страховую компанию "Ренессанс Страхование" к административной ответственности
Фото: commons.wikimedia.org by Brateevsky is licensed under CC BY-SA 4.0

В деятельности данной страховой компании Банк России выявил нарушения, описанные в статье 15.34.1 Кодекса об административных правонарушениях. Она касается "необоснованного отказа страховой организации от заключения публичных договоров, предусмотренных федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования, либо навязывания страхователю или имеющему намерение заключить договор обязательного страхования лицу дополнительных услуг, не обусловленных требованиями федерального закона о конкретном виде обязательного страхования".

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за такие нарушения могут быть наложены административные штрафы в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 тысяч до 300 тысяч рублей для юридических лиц.

Не уточняется, к кому именно будут применены санкции в документах, опубликованных на сайте Центробанка. Постановления пока еще не вступили в законную силу, как сообщает портал banki. ru.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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