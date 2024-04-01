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Картина за 3,5 миллиарда и Страдивари. Страховщики рассказали, какие необычные предметы роскоши страхуют россияне

Россияне страхуют коллекционное оружие, картины и антикварную мебель

3:01
Страхование

Страховые компании каждый день оформляют страховки на квартиры, машины и здоровье россиян, но есть в их портфелях и более редкие объекты: картины, оружие и антикварные книги. Страховщики рассказали Banki.ru, какие необычные драгоценности и предметы роскоши страхуют россияне.

Россияне страхуют коллекционное оружие, картины и антикварную мебель
Фото: commons.wikimedia.org by Yasser.mahmoud is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Зетта Страхование"

В истории страховой компании встречались коллекция антикварных собраний сочинений на 220 тысяч долларов и коллекция наручных часов на сумму 224 тысячи долларов.

"СберСтрахование"

Самыми необычными предметами, застрахованными в компании, являются агитационный фарфор 1920-1930-х гг., а также работы, эскизы для которых создавали художники В. КандинскийБ. Кустодиев, К. Петров-Водкин, К. Малевич и другие советские мастера-авангардисты. Стоимость одного предмета такой коллекции может превышать 1 млн рублей.

Также в портфеле страховщика присутствует коллекция представителей Венского сецессиона — художников-модернистов и скульпторов конца XIX — начала XX века, включая работы Й. Хоффмана, К. Мозера и других европейских мастеров, стоимостью несколько миллионов долларов.

"Ренессанс Страхование"

В портфеле страховщика числятся коллекции картин, принадлежащие частным лицам. В числе застрахованных объектов есть и коллекционные вина, огнестрельное оружие, фарфоровые статуэтки, антикварная мебель, коллекция балалаек и охотничьи трофеи. Самыми дорогими являются предметы живописи, антикварные хрустальные люстры и мебель стоимостью несколько миллионов рублей за один предмет.

"Абсолют Страхование"

Самый дорогой предмет в страховом портфеле компании — картина стоимостью 3,5 млрд рублей. Принадлежит она частному лицу.

"Ингосстрах"

В коллекции страховщика немало необычного: коллекция вин, старинное оружие, написанные нефтью картины и коллекция статуэток известного скульптора на общую сумму 100 млн рублей.

"Росгосстрах"

Компании случалось страховать коллекционное оружие — как музейного, так и из частных коллекций клиентов.

"РЕСО Гарантия"

В истории компании были случаи страхования икон, антикварных книг и уникальных музыкальных инструментов (Страдивари и Гварнери). Каждый предмет был застрахован на сумму более 1 млн долларов.

Страховой аналитик Banki. ru Илья Чуриков отметил, что при страховании картин, скульптур и других предметов искусства, а также ювелирных изделий, эксперты страховой компании проводят осмотр и опись набора ценностей. Иногда для оценки таких предметов может потребоваться привлечение сторонних специалистов, которые могут подтвердить подлинность или художественную оригинальность той или иной вещи и определить диапазон их рыночной стоимости, рассказал эксперт.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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