Пожары, котики и восстание машин. Страховщики рассказали, чего боятся владельцы недвижимости в России

Россияне страхуют квартиры от пожаров и соседских котов

1:58 Your browser does not support the audio element. Страхование

Чаще всего владельцы недвижимости обращаются в страховые компании за выплатами в связи с пожарами, заливами и стихийными бедствиями, рассказал "Российской газете" управляющий продуктом департамента розничного страхования "РЕСО-Гарантия" Павел Зингаревич.

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Эксперт отметил, что на пожары приходится около половины всей суммы страховых выплат.

По словам Зингаревича, стоимость страховки жилой недвижимости начинается от 3,5 тыс. рублей в год. Стандартный договор включает риски возгорания, залива, короткого замыкания, краж со взломом и стихийных бедствий. Страховка распространяется на мебель, отделку, бытовую технику, компьютеры и личные вещи собственника квартиры или дома.

Кроме риска стать жертвой залива сверху, владельцы недвижимости также могут застраховать собственную ответственность перед соседями вследствие залива, пожара или взрыва бытового газа, отметил представитель "РЕСО-Гарантии".

Зингаревич рассказал, что 15% страховок приходится на дополнительные риски, которые владельцы недвижимости просят включить в договор. Из них большая часть — опасения теракта или диверсии. Есть и совсем необычные. Например, один из клиентов пожелал застраховать беседку, состоящую из каркасного предбанника и передней части фюзеляжа настоящего самолета.

Необычные страховые случаи встречались и в практике начальника управления страховых продуктов и прикладной методологии "Ингосстраха" Игоря Александрова. Так, однажды за выплатой обратился владелец квартиры, к которому через окно забралась соседская кошка и оставила следы на диване.

Но самый необычный клиент достался "Совкомбанк Страхованию". В компании рассказали о владельце квартиры, который оборудовал свое жилище высокими технологиями, но из-за страха перед "восстанием машин" попросил добавить в страховку риск от ущерба из-за сбоя системы "умного дома".