Совместное усилие для здоровья: МГУ и Ингосстрах представили проект отслеживания состояния застрахованных

Выпускники Университетской гимназии МГУ имени Ломоносова в сотрудничестве с экспертами из команды "Ингосстраха", представили совместный проект, направленный на отслеживание состояния здоровья застрахованных. Презентация проекта состоялась 15 марта.
Над проектом работали 10 студентов различных направлений: экономического, правового и IT. Руководство проектом со стороны "Ингосстраха" осуществляли директор департамента медицинского страхования Анастасия Скурихина и лидер развития цифровых сервисов департамента медицинского страхования Ксения Черевко. Методологическую поддержку со стороны Университетской гимназии МГУ обеспечивала старший методист гуманитарного направления Евгения Миньяр-Белоручева.
Актуальность проекта обусловлена необходимостью оперативной медицинской помощи без задержек. На сегодняшний день механизмы предиктивной работы страховых компаний в области здоровья клиентов практически отсутствуют. Предложенная технология позволяет своевременно диагностировать и корректировать начальные стадии заболеваний или их обострения, что может помочь предотвратить их развитие.
Совместными усилиями участников была рассчитана экономическая выгода, составлен правовой меморандум и разработано мобильное приложение для платформы Android.
Для мониторинга состояния застрахованных было решено использовать умные часы, которые отслеживают различные показатели, такие как количество шагов, пульс, продолжительность сна и другие. Собранные данные могут быть использованы для аналитики.
Стало известно, чем полезны ежедневные приседания.