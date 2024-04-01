Минфин разъяснил процесс учета расходов на добровольное страхование имущества

Минфин: как учесть расходы на страхование при рассчете налога на прибыль

1:21 Your browser does not support the audio element. Страхование

Министерство финансов в своем письме от 14.02.24 № 03-03-06/1/12544 напомнило, что при соблюдении определенных условий компания может учитывать расходы на добровольное страхование имущества при расчёте налога на прибыль.

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Согласно разъяснениям, представленным в пункте 1 статьи 263 Налогового кодекса РФ, компания имеет право учитывать все виды обязательного имущественного страхования, а также определенные виды добровольного страхования, перечисленные в данном пункте. К ним относится, например, страхование транспорта, грузов, основных средств, товарно-материальных запасов и другие.

Однако в Минфине отмечают подпункт 10 пункта 1 статьи 263 НК РФ, который утверждает: расходы на другие виды добровольного имущественного страхования можно учесть лишь в двух случаях. Первый случай — когда данный вид страхования является обязательным для осуществления деятельности компании. Второй случай — когда страхование направлено на компенсацию расходов (убытков, недополученных доходов), которые могут возникнуть в результате страхового случая. Следует также отметить, что перечень доходов и расходов лучше определить в учетной политике.