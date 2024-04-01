АвтоВАЗ представил обновлённую программу "Lada Страхование": новые опции и возможности для защиты автомобилей

Компания АвтоВАЗ представила обновлённую программу "Lada Страхование"

1:06 Your browser does not support the audio element. Страхование

LADA объявил о запуске обновленной программы "LADA Страхование", начиная с 1 апреля покупателям автомобилей будет предложено три варианта страховых полисов:

Фото: Openverse by Sergiy Tkachenko / 4th february is licensed under CC BY 2.0

"Полное КАСКО", обеспечивающее комплексную защиту от всех рисков

"Оптимальное КАСКО", включающее защиту от угона, тотальных рисков и ремонт с франшизой

"Простое КАСКО", обеспечивающее защиту от угона и тотальных рисков

Новая программа "LADA Страхование" предоставляет клиентам не только уверенность в процессе владения автомобилем, но и возможность выбора страхового покрытия в соответствии с индивидуальными потребностями и бюджетом.

В 2023 году программа "LADA Страхование" оформила более 86 тысяч полисов. Дифференцированный подход к страхованию был введен ранее, причем большинство клиентов предпочитали "Полное КАСКО".

Начиная с апреля 2024 года, система выбора и приобретения полисов станет более удобной, что позволит более эффективно использовать широкую дилерскую сеть LADA и ресурсы фирменного сервиса.