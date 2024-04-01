ЦБ рассматривает возможность внедрения страховой системы для электронных кошельков

В Российской Федерации планируют расширить систему страхования на электронные кошельки граждан, которые прошли идентификацию. руководитель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина высказала эту идею в ходе пресс-конференции.
Лицо, претендующее на страховую выплату, сможет быть законно признано только в случае официальной регистрации его кошелька. Максимальная сумма выплаты предполагается не превышающей 1,4 миллиона рублей. По мнению Набиуллиной, эта сумма достаточна для обеспечения защиты клиентов.
Центральный банк вернулся к обсуждению вопроса о доработке системы страхования после случая с Qiwi. Эта платежная система позиционировала себя как электронный кошелек для переводов между пользователями и оплаты услуг. Отзыв лицензии вызвал вопрос о возврате средств, находящихся на кошельках. В настоящее время эта проблема находится на стадии обсуждения.
Регулятор стремится в будущем предотвратить подобные неясные ситуации, поэтому предлагает внедрить систему страхования. В долгосрочной перспективе данная инициатива будет дополнительно изучена, чтобы обеспечить защиту пользователей электронных кошельков.
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