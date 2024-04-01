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Эксперты выразили своё мнение о предложении введения обязательного страхования общественных мест

Анализ и перспективы: обязательное страхование для мест массового скопления людей

1:44
Страхование

Центральный банк выразил поддержку предложения о внедрении обязательного страхования для общественных мест, подкрепленного Всероссийским союзом страховщиков после ужасной трагедии в "Крокус Сити Холл".

Анализ и перспективы: обязательное страхование для мест массового скопления людей
Фото: mos.ru by М. Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В ближайшее время владельцев ресторанов, театров, кафе, концертных залов и подобных заведений могут обязать застраховать свою недвижимость, чтобы посетители в случае происшествий имели возможность компенсации ущерба. На данный момент такое страхование распространено лишь на опасных производственных объектах.

Эксперты, цитируемые в материале Online47, обсудили возможные последствия предложенных мер для бизнеса и граждан.

Директор ТПП Ленинградской области Игорь Муравьев выразил мнение, что идея страхования мест массового скопления людей в целом положительна, поскольку обеспечение безопасности посетителей имеет важное значение, однако подчеркнул необходимость тщательной разработки деталей и конкретизации инициативы перед обсуждением с общественностью.

Политолог Николай Стариков подчеркнул роль тарифов в данном вопросе и необходимость определения объектов, к которым будут применяться правила, и условий их применения.

"Если сумма страховки будет как стоимость самого билета на концерт, конечно, это нанесет удар по организаторам и владельцам", — заявил спикер.

Например, сколько посетителей должно быть на объекте, чтобы страхование стало обязательным? Пока не прояснены все эти аспекты, оценить перспективы нововведения затруднительно.

Очевидно, что ключевой задачей для участников дискуссии о данной инициативе является нахождение баланса и принятие обоснованного решения относительно обязательного страхования мест массового скопления людей.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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