Способы получения компенсации в случае повреждения автомобиля коммунальными службами

Повреждение автомобиля в процессе уборки: что делать и как получить возмещение

2:16 Your browser does not support the audio element. Страхование

По словам директора департамента урегулирования убытков розничного бизнеса в компании "Ингосстрах" Максима Дмитриева, повреждение автомобиля в процессе уборки территории рассматривается как страховой случай в рамках стандартного договора автокаско.

Фото: golyanovo.mos.ru by Сайт управы Гольяново is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Полис каско предусматривает покрытие рисков, связанных с действиями третьих лиц или падением предметов, включая снег и лед. В то же время, существуют полисы каско с ограниченным покрытием, которые не включают указанные риски, поэтому перед заключением договора необходимо внимательно изучить его условия.

Если владелец автомобиля столкнулся с подобной ситуацией, важно зафиксировать происшествие в полиции в течение 24 часов с момента обнаружения повреждений, как сообщают в компании "Ингосстрах".

Не требуется вызывать сотрудников ГИБДД на место происшествия, за исключением случаев, когда автомобиль находился в движении в момент повреждения или если повреждения были причинены снегоуборочной техникой.

Необходимо подробно сфотографировать все повреждения, вызванные действиями дворника, падением снега с крыши или другими предметами. Фотографии можно сделать с помощью телефона, не требуется никакой предварительной уборки. Желательно, чтобы на снимках был виден номер дома и название улицы, а также доказательства невыполнения правил парковки.

Будет полезным также найти свидетелей происшествия, которые могут подтвердить вашу версию событий.

Затем необходимо в течение семи дней подать заявление в свою страховую компанию. Это можно сделать как через интернет (через приложение или веб-сайт), так и по телефону.

Далее клиенту будет предложено отремонтировать автомобиль на одной из сертифицированных станций технического обслуживания.

В случае отсутствия полиса каско пострадавший должен рассчитывать исключительно на собственные силы. В таком случае следует зафиксировать происшествие в органах внутренних дел, провести оценку ущерба в независимой компании по автоэкспертизе и обратиться за возмещением к виновнику происшествия, такому как ЖЭК или управляющей компании.

Если это не приведет к результату, то, согласно рекомендациям компании ВСК, следует обратиться в суд для взыскания компенсации расходов на ремонт с виновника.