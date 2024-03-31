Почему страховки ОСАГО и КАСКО не гарантируют полную защиту: автоюрист разъяснил причины взлета цен на автозапчасти и услуги автосервисов

Почему страховки ОСАГО и КАСКО не обеспечивают полную защиту: экспертное мнение

1:18 Your browser does not support the audio element. Страхование

Рост цен на автозапчасти и услуги автосервисов привел к серьезным финансовым трудностям для водителей, столкнувшихся с дорожными происшествиями, независимо от наличия страховки на их автомобиль. В интервью порталу njcar.ru автоюрист объяснил, почему текущие страховки ОСАГО и КАСКО не обеспечивают должной защиты.

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В прошлом полное страхование по КАСКО часто служило спасательным кругом для владельцев автомобилей при наступлении ДТП. Однако сейчас эта форма страхования не гарантирует возмещение ущерба. Владельцам приходится уживаться с неоригинальными запчастями или деталями с разборки, используемыми во время ремонта.

Что касается ОСАГО, средства, выделенные на ремонт, часто оказываются недостаточными. Многим водителям приходится обращаться в суд для защиты своих прав и получения справедливой компенсации от "виновников" аварий.

В такой ситуации институт добровольного страхования автогражданской ответственности теряет смысл, поскольку он не способствует полному возмещению ущерба после ДТП.

Специалист считает, что единственным выходом из этой ситуации является радикальное изменение политики Центрального банка России в области автострахования с целью приведения всех норм к современным реалиям.