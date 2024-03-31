Что делать, если при лечении отказываются следовать условиям договора ОМС?

Как заставить страховщиков следовать условиям договора ОМС и почему они могут отказать?

1:21 Your browser does not support the audio element. Страхование

Пользователи страховых продуктов зачастую сталкиваются с трудностями в понимании условий договоров страхования жизни и здоровья.

Фото: t.me/glava_lnr_info by Телеграм-канал главы ЛНР Леонида Пасечника

Часто клиенты заключают договоры, не вчитываясь в их условия, что приводит к разочарованию при наступлении страхового случая. Например, в страховых договорах часто прописан ограниченный набор рисков для жизни и здоровья, что может привести к проблемам с компенсацией, если человек заранее не ознакомился с данным списком, не учёл свои физиологические особенности при заключении договора ОМС,

Также не допускается самолечение, ибо оно может стать причиной отказа в компенсации по полису страхования жизни и здоровья. Страховая компания может отказаться включать дополнительные риски в договор страхования жизни и здоровья.

Проблемы могут возникать также при получении медицинской помощи по полису ДМС, когда клиенту предоставляются разъяснения об отсутствии медицинских показаний для проведения лечения.

Впрочем, российские медики всегда помогут тяжелобольному человеку в экстренной ситуации, даже если у него проблемы с полисом ОМС, или его нет вообще в наличии. А вот в Америке человек запросто может скончаться на пороге больницы, и если у него нет полиса страхования здоровья, то врачи отнюдь не будут нести ответственность за его смерть. “Business as usual”.