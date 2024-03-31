Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиян призвали отказаться от полива цветов водкой
Россия заняла пятое место среди стран G20 по темпам прироста ВВП в 2023 году
Как украсть 20 млн. рублей через договоры ОМС?
Голландская концепция "никсен": искусство отдыхать без чувства вины
Валиева является единственной из российских фигуристок, которая должна сообщать ISU время проверки на допинг
Перекупщик раскрыл, почему обязательно нужно проверять страну сборки машины до покупки
От Иерусалима до Парижа: места, где сбываются заветные желания
Пять главных мифов о перманентном макияже
Как избавиться от медведок с помощью ловушки
На что следует обращать внимание при страховании жизни и здоровья

Какие особенности нужно учитывать при страховке жизни и здоровья?

1:37
Страхование

Пользователи Яндекс. Дзен выделили основные аспекты, на которое они обращали внимание при страховании жизни и здоровья.

Какие особенности нужно учитывать при страховке жизни и здоровья?
Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Так они считают важным помнить, что накопительное страхование не только защищает от случайностей, но и является капитализацией средств за определенное время. Проще говоря, страховая выплата появляется не из воздуха, а суммируется из твоих прежних страховых взносов. Нет взносов – не будет и выплат.

Главное предназначение накопленных средств – помощь семье в случае беды с застрахованным человеком. Таким образом, ни в коем случае нельзя пытаться получить выплату по страховке по своему желанию, или использовать её при ухудшении финансовой ситуации. В принципе, об этом ещё писал Лев Толстой в рассказе для детей “Лгун”.

Более всего важна ориентация при заключении договора должна быть на программу, которую предлагают, хотя и размер страхового взноса важен. То есть важнее вопрос не “Сколько?”, а “За что?”.

Пользователи считают, что необходимо определить возможные ситуации, срок страхования и выбрать тип страховки, учитывая размер ежемесячных взносов.

Также они пишут, что не стоит ограничиваться одной или двумя опциями, следует рассмотреть и другие виды возможных страховых случаев.

Важно помнить, что договор со страховой компанией заключается на определенный период жизни, и условия могут измениться со временем. Раз в два года необходимо пересматривать полис и дополнять его новыми опциями или увеличивать сумму регулярных выплат.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Слизни исчезнут с участка: вот чем нужно обработать растения — о моллюсках забудете

Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.

Кофе поможет справиться со слизнями
Советуют косметологи: как избавиться от морщин вокруг глаз
Советы от косметологов: эффективные способы устранения морщин в области глаз
Импорту нет! В России появится новый производитель полимерных труб
Сколько слов они знают: названы самые разговорчивые породы кошек
Законы физики никто не отменял: в армии России ракета Х-101 вытеснила "Калибры" Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Назван продукт, который может стать достойной заменой подорожавшего какао
Эти привычки сводят собаку с ума: как не лишить питомца рассудка своими руками
Лёгкий суп с фасолью и кукурузой: аппетитный и густой, и совсем без мяса
Лёгкий суп с фасолью и кукурузой: аппетитный и густой, и совсем без мяса
Последние материалы
Какие особенности нужно учитывать при страховке жизни и здоровья?
Россия заняла пятое место среди стран G20 по темпам прироста ВВП в 2023 году
Как украсть 20 млн. рублей через договоры ОМС?
Семена чиа во время беременности: сплошная польза, никакого вреда
Голландская концепция "никсен": искусство отдыхать без чувства вины
Валиева является единственной из российских фигуристок, которая должна сообщать ISU время проверки на допинг
Перекупщик раскрыл, почему обязательно нужно проверять страну сборки машины до покупки
От Иерусалима до Парижа: места, где сбываются заветные желания
Пять главных мифов о перманентном макияже
Как избавиться от медведок с помощью ловушки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников