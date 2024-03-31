Продукты страхования становятся более доступными для крестьян

В связи с удешевлением продуктов страхования страховую защиту себе могут позволить средние и малые крестьянские хозяйства.
Страхование с господдержкой становится доступнее и проще, что расширяет охват застрахованных хозяйств. Страхование на случай ЧС природного характера является наиболее востребованным видом агрострахования с господдержкой. Объем сборов АО СК "РСХБ-Страхование" по агрострахованию в 2023 году вырос на 24,4% по сравнению с прошлым годом. Доля АО СК "РСХБ-Страхование" в сегменте страхования урожая сельхозкультур составляет 38%, а в сегменте страхования сельскохозяйственных животных - более 50%.
Показательно, что более 40% клиентов по продукту страхования на случай ЧС являются индивидуальными предпринимателями.
Доступное предложение страховых услуг помогает расширить охват и обеспечить дополнительную устойчивость малым и средним фермерским хозяйствам. Растёт и сумма заявленных убытков. Так в 2023 году в рамках программы страхования на случай ЧС было заявлено убытков на сумму более 468 миллионов рублей.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.