Продукты страхования становятся более доступными для крестьян

Полезное слово о страховании для крестьян

1:15 Your browser does not support the audio element. Страхование

В связи с удешевлением продуктов страхования страховую защиту себе могут позволить средние и малые крестьянские хозяйства.

Фото: openverse by D-Stanley is licensed under CC BY 2.0

Страхование с господдержкой становится доступнее и проще, что расширяет охват застрахованных хозяйств. Страхование на случай ЧС природного характера является наиболее востребованным видом агрострахования с господдержкой. Объем сборов АО СК "РСХБ-Страхование" по агрострахованию в 2023 году вырос на 24,4% по сравнению с прошлым годом. Доля АО СК "РСХБ-Страхование" в сегменте страхования урожая сельхозкультур составляет 38%, а в сегменте страхования сельскохозяйственных животных - более 50%.

Показательно, что более 40% клиентов по продукту страхования на случай ЧС являются индивидуальными предпринимателями.

Доступное предложение страховых услуг помогает расширить охват и обеспечить дополнительную устойчивость малым и средним фермерским хозяйствам. Растёт и сумма заявленных убытков. Так в 2023 году в рамках программы страхования на случай ЧС было заявлено убытков на сумму более 468 миллионов рублей.