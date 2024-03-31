Практика страхования посевов расширяется

За пять лет площадь застрахованных посевов выросла в 10 раз.
Охват посевных площадей страховой защитой в России вырос с 1,5% в 2018 году до более чем 15%. Агрострахование пришло в большинство аграрных регионов, обеспечивая страховое покрытие рисков утраты промышленного поголовья свиноводства и птицеводства.
С 2019 года были внесены изменения в закон об агростраховании, расширяющие условия для мультирискового страхования и вводящие программы страхования сельхозкультур на случай ЧС. Основная часть страховой премии на агрострахование с господдержкой составляет до 87% в 2023 году.
Агрострахование остается одним из стратегических направлений господдержки АПК и рассматривается как основной инструмент для защиты от природных рисков. Рост агрострахования характеризуется увеличением клиентской базы и объемов застрахованных объектов, а также распространением практики страхования в стране. В аграрной сфере особенно много рисков, связанных с климатическими условиями, перевозками и хранением урожая.
Планируется внедрение страховой защиты для плодоовощной отрасли и программ с элементами индексного страхования.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.