Практика страхования посевов расширяется

Полезное слово для тех, кто намеревается страховать свои посевы

1:17 Your browser does not support the audio element. Страхование

За пять лет площадь застрахованных посевов выросла в 10 раз.

Фото: fotopedia by Suriya Donavanik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Охват посевных площадей страховой защитой в России вырос с 1,5% в 2018 году до более чем 15%. Агрострахование пришло в большинство аграрных регионов, обеспечивая страховое покрытие рисков утраты промышленного поголовья свиноводства и птицеводства.

С 2019 года были внесены изменения в закон об агростраховании, расширяющие условия для мультирискового страхования и вводящие программы страхования сельхозкультур на случай ЧС. Основная часть страховой премии на агрострахование с господдержкой составляет до 87% в 2023 году.

Агрострахование остается одним из стратегических направлений господдержки АПК и рассматривается как основной инструмент для защиты от природных рисков. Рост агрострахования характеризуется увеличением клиентской базы и объемов застрахованных объектов, а также распространением практики страхования в стране. В аграрной сфере особенно много рисков, связанных с климатическими условиями, перевозками и хранением урожая.

Планируется внедрение страховой защиты для плодоовощной отрасли и программ с элементами индексного страхования.