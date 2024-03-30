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Кое-что о пожарах, или примеры мошеннических схем при страховании

Как пожары помогают при обманах со страховкой

1:11
Страхование

Виталий Пономаренко - юрист, эксперт по страховой экспертизе рассказал о примерах мошеннических схем, применяемых страхователями для получения страховых выплат без законной причины. Существуют целые структуры, за определённую сумму занимающиеся обманом страховых компаний. Страховое мошенничество может быть как злостным, так и спонтанным.

Как пожары помогают при обманах со страховкой
Фото: commons.wikimedia.org by Фото ВМС США, сделанное специалистом по массовым коммуникациям 1-го класса Джеймсом Э. Фоэлом is licensed under Знак общественного достояния 1.0 Universal

Как правило, мошеннические схемы, причиняющие значительный ущерб, распространены в страховании грузов и товаров на складах.

Уязвимость страховых компаний перед мошенниками обусловлена отсутствием у них эффективного инструментария в расследовании обстоятельств страховых событий. Однако грамотные действия сотрудников страховой компании позволяют не допустить необоснованной крупной выплаты.

Наиболее частым случаем страхового мошенничества до сих пор остаются пожары на складах, в которых хранятся застрахованные товары в залоге. Схема проста и понятна с древнейших времён: "сгорело на копейку — напиши, что сгорело — на миллион”.

Поэтому страховщики часто или завышают стоимость страхования товаров на складах, или требуют соблюдения зафиксированных в договоре схем раскладки товара.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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