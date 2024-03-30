Кое-что о пожарах, или примеры мошеннических схем при страховании

Виталий Пономаренко - юрист, эксперт по страховой экспертизе рассказал о примерах мошеннических схем, применяемых страхователями для получения страховых выплат без законной причины. Существуют целые структуры, за определённую сумму занимающиеся обманом страховых компаний. Страховое мошенничество может быть как злостным, так и спонтанным.
Как правило, мошеннические схемы, причиняющие значительный ущерб, распространены в страховании грузов и товаров на складах.
Уязвимость страховых компаний перед мошенниками обусловлена отсутствием у них эффективного инструментария в расследовании обстоятельств страховых событий. Однако грамотные действия сотрудников страховой компании позволяют не допустить необоснованной крупной выплаты.
Наиболее частым случаем страхового мошенничества до сих пор остаются пожары на складах, в которых хранятся застрахованные товары в залоге. Схема проста и понятна с древнейших времён: "сгорело на копейку — напиши, что сгорело — на миллион”.
Поэтому страховщики часто или завышают стоимость страхования товаров на складах, или требуют соблюдения зафиксированных в договоре схем раскладки товара.
Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.