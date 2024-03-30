Самые высокие выплаты в истории российского страхования

Размер страховых выплат, как правило, является самым главным вопросом страхования.
Страхователь желает получить как можно больше, а страховщик заплатить как можно меньше. Если страхователь является частным лицом, то его шансы невелики, но если страхователь является крупным корпоративным клиентом, имеющим корпус квалифицированных юристов, а объект страхования ещё и является крупным стратегическим объектом, или дорогостоящим высокотехнологичным изделием, связанным с гособоронзаказом тем или иным образом, то шансы на получение крупной страховки существенно возрастают. Тогда уже страховые компании, которые при взаимодействии с юридически менее защищёнными клиентами могут прибегать к сомнительным трюкам для отказа в выплате, не посмеют использовать схемы занижения стоимости страховых выплат.
Какие же есть рекордные выплаты есть в истории российского страхового бизнеса?
Рекордная выплата в истории российского страхования составила 235,5 млн долларов (7,5 млрд рублей) за гибель спутников связи “Экспресс-АМ4” и “Экспресс МД2”. Страховщиком выступил “Ингосстрах”, эти выплаты фактически стали смертельным ударом для когда-то крупнейшей страховой компании России.
Огромными также страховые выплаты после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году, они составили около 6 млрд рублей.
Таким образом, получить
Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.