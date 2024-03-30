Самые высокие выплаты в истории российского страхования

Истории успеха страхователей: за что можно получить миллиарды по страховке?

Размер страховых выплат, как правило, является самым главным вопросом страхования.

Фото: "Искусственный спутник Земли «Космос-1514» («Бион-6»)" by space19811 is marked with CC0 1.0.

Страхователь желает получить как можно больше, а страховщик заплатить как можно меньше. Если страхователь является частным лицом, то его шансы невелики, но если страхователь является крупным корпоративным клиентом, имеющим корпус квалифицированных юристов, а объект страхования ещё и является крупным стратегическим объектом, или дорогостоящим высокотехнологичным изделием, связанным с гособоронзаказом тем или иным образом, то шансы на получение крупной страховки существенно возрастают. Тогда уже страховые компании, которые при взаимодействии с юридически менее защищёнными клиентами могут прибегать к сомнительным трюкам для отказа в выплате, не посмеют использовать схемы занижения стоимости страховых выплат.

Какие же есть рекордные выплаты есть в истории российского страхового бизнеса?

Рекордная выплата в истории российского страхования составила 235,5 млн долларов (7,5 млрд рублей) за гибель спутников связи “Экспресс-АМ4” и “Экспресс МД2”. Страховщиком выступил “Ингосстрах”, эти выплаты фактически стали смертельным ударом для когда-то крупнейшей страховой компании России.

Огромными также страховые выплаты после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году, они составили около 6 млрд рублей.

Таким образом, получить