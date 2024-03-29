В Санкт-Петербурге прошел чемпионат Saint Peterburg Open WFRS среди профессионалов ресторанного бизнеса

"РЕСО-Гарантия" стала партнером Международного чемпионата по ресторанному спорту

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В Санкт-Петербурге прошёл V Международный чемпионат по ресторанному спорту Saint Peterburg Open WFRS, партнёром которого стала СК "Ресо-Гарантия", сообщает АСН.

Фото: commons.wikimedia.org by Journalistgm is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В чемпионате приняли участие профессионалы ресторанного бизнеса из 15 стран и 15 регионов России. Каждая команда состояла из шеф-повара, официанта и сомелье (бармена). Участникам нужно было приготовить блюда из предложенных ингредиентов и представить их на суд жюри. Критериями оценки выступали вкус, искусство сервировки и подбор напитков.

На мероприятии были представлены команды из России (Санкт-Петербург, Чечня и Мордовия), ЮАР, Китая, Индии, Иордании, Конго, Буркина-Фасо, Турции, Азербайджана, Кыргызстана и Молдовы. В суперфинал чемпионата, который проходил в два этапа, вышли 6 команд.

Директор агентства "РЕСО-701" Дирекции продаж "VIP-7" Вячеслав Кузьминов особенно отметил Чемпионат по кондитерскому искусству, проходивший в рамках мероприятия. Победителем в нём стала команда шефа Станислава Ахметшина "Петербургская Кухня", приготовившая 80-килограммовый торт "Исаакиевский собор". Участники получили медали и сертификаты, а победителям вручили кубки "WFRS!", рассказал Кузьминов.

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