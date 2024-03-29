Особо опасны. Страховая компания назвала самые аварийные улицы и марки машин Санкт-Петербурга

"Ингосстрах" составил рейтинг самых аварийных улиц Санкт-Петербурга

1:53 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховая компания "Ингосстрах" назвала самые аварийные улицы Санкт-Петербурга на основе обращений от своих клиентов по ОСАГО и каско в течение 2023 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Скиф-Керчь is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В число улиц, где чаще всего случались ДТП, попали проспект Энгельса (1,64%), Пулковское шоссе (1,55%), Московский проспект (1,44%), набережная Обводного канала (1,40%) и Ленинский проспект (1,25%).

Среди обращений по каско лидируют Пулковское шоссе (1,34%), проспект Энгельса (1,18%), Западный скоростной диаметр (1,16%), Московский проспект (1,06%) и улица Савушкина (0,90%).

Также страховщик составил рейтинг марок автомобилей, которые в 2023 году попадали в Северной столице в ДТП чаще других. Больше всего обращений по ОСАГО зафиксировано от владельцев KIA (10,49%), Hyundai (10,23%), Volkswagen (8,48%), Skoda (5,33%) и Renault (4,58%). Что касается каско, то лидируют владельцы Skoda (9,84%), Volkswagen (9,15%), BMW (8,78%), Hyundai (7,59%) и Renault (6,49%).

При этом мужчины в 2023 году попадали в ДТП чаще, чем женщины, отмечает "Ингосстрах".

Ранее стало известно, что сбитый у "Крокуса" мальчик может рассчитывать на выплату по ОСАГО до 500 тысяч рублей.