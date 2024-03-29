"Срывало водостоки". Домовладельцы стали чаще обращаться за страховкой из-за аномальных снегопадов

В России увеличилось число страховых случаев из-за повреждений домов снегом

1:57 Your browser does not support the audio element. Страхование

Количество обращений в страховые компании от владельцев домов и дач из-за обильного снегопада в 2024 году увеличилось на 60% по сравнению с тем же периодом в 2023 году, сообщила RG. RU начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова.

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Серова пояснила, что причиной жалоб становятся поврежденные от снега крыши, съехавшие листы шифера и сломанные козырьки крыльца. Больше всего обращений поступает от домовладельцев Татарстана, Брянской области и Подмосковья, уточнила она.

В Подмосковье в январе был зафиксирован 30%-ный рост обращений в связи с авариями коммуникаций и повреждением дымовых труб в связи с ильным похолоданием, рассказал RG. RU начальник управления урегулирования убытков страхования индивидуальных программ "Ингосстраха" Николай Цветницкий.

"Мы ожидаем пик обращений в апреле. Исходя из текущих обращений можно выделить следующие проблемы: теплицы и навесы ломались под тяжестью снега, срывало снегозадержатели и водостоки, в отдельных случаях повреждались дымовые трубы", — сказал он.

Выплаты по таким обращениям зависят от условий конкретного страховщика, пояснили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Если превышения норм снегопада нет, случаи не признают страховыми, а разрушения могут быть вызваны, например, недочетами в конструкции круши, отметили в ВСС.

А вот получить выплаты из-за последствий аномальных снегопадов или морозов можно, если этот риск включен в договор страхования, добавили представители союза. К стандартному покрытию по страхованию частных домов относится и риск "стихийные бедствия", в том числе снегопады выше нормы, уточнили они.

Ранее Серова рассказала, при каких условиях можно получить страховую выплату за поврежденную снегом крышу.