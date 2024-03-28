В 2023 году АСВ по РСБУ зафиксировало чистый убыток на сумму 29,5 млрд рублей

В 2023 году Агентство по страхованию вкладов (АСВ) отметило существенный перевес в убытке по отчетности согласно РСБУ, который составил 29,5 млрд рублей, в сравнении с чистой прибылью в размере 250 млн рублей за предыдущий год. Эти данные являются частью финансового отчета государственной корпорации.
Согласно отчету, убыток агентства за 2023 год связан с формированием резервов для активов, приобретенных в процессе реализации мер по предотвращению банкротства банков.
Расходы АСВ на формирование резервов по долгам в прошлом году увеличились до 44,9 млрд рублей по сравнению с 530,2 млн рублей в 2022 году.
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