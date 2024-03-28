"Не миллиарды". Выплата "Ингосстраха" сгоревшему "Крокусу" покроет лишь 40 процентов ущерба

АСН: здание "Крокуса" могло быть не застраховано от теракта

1:27 Your browser does not support the audio element. Страхование

СК "Ингосстрах" выплатит ущерб по сгоревшему концертному залу "Крокуса" в Красногорске, предположительно, по лимиту, установленному по страхованию от пожара, сообщает АСН со ссылкой на источники на страховом рынке.

Фото: t.me by МЧС России

По данным источников, "Крокус" имел мизерную страховую сумму по риску теракта либо вообще не был застрахован от него.

"Потому что под стандартное покрытие такой риск террора сейчас не включается на российском рынке. И его почти не страхуют", — сообщил визави АСН.

По его данным, "Ингосстрах" из-за резонанса события произведёт выплату по согласованию с Российской национальной перестраховочной компанией (РНПК), но её размер еще обсуждается.

"Это существенная сумма, но не миллиарды", — отметил источник.

Визави АСН добавил, что страховщики сильно взволнованы вопросами "непокрытых" рисков терроризма в крупных договорах и активно обсуждают взаимоотношения с "дочкой" Центробанка России — РНПК.

По данным собеседников агентства, страховая выплата по риску пожара кратно ниже фактического ущерба.

Ранее в четверг РИА Новости сообщило, что сын владельца "Крокуса Сити Холла" Эмин Агаларов оценил размер страховки в 1/40 суммы ущерба от теракта. Получается, даже "повышенная" выплата не превысит 250 млн рублей, отмечает АСН.

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