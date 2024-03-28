В России не видят необходимости в упразднении страховых компаний в системе обязательного медицинского страхования

Счётная палата: отказ от страховщиков в системе ОМС нецелесообразен

1:34 Your browser does not support the audio element. Страхование

Проверочные мероприятия Счётной палаты РФ показали отсутствие целесообразности отказа от страховых компаний в системе ОМС, заявила и.о. председателя палаты Галина Изотова на "парламентском часе" в Госдуме, сообщает "Медвестник".

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К таким выводам контрольный орган пришёл в том числе по результатам работы системы здравоохранения в период пандемии ковид-19, отметила Изотова.

Вопрос попросила прокомментировать представитель фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева. Она указала на то, что права россиян в системе ОМС недостаточно защищены, так как обеспечиваются через разрозненные правовые акты, а рекомендации Счетной палаты не соблюдаются страховщиками, что приводит к недостаткам функционирования системы.

"По итогам наших мероприятий мы не пришли к выводу о необходимости упразднения страховой модели. В последние годы, включая период пандемии, наша смешанная модель, которая реализуется во многих странах, доказала эффективность. В таких странах, как Великобритания, Латвия, где модель чисто бюджетная, она, напротив показала несостоятельность. Практически по всем критериям, а наши оценки при необходимости мы можем предоставить, мы видим, что нужно не просто сохранять, а развивать эту модель", — ответила ей Изотова.

Она добавила, что Минздрав разработал и направил страховым медицинским организациям и территориальным фондам ОМС методические рекомендации по защите прав граждан в досудебном и судебном порядке, которые были выполнены.