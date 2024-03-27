"Это работает так же, как каско". Эксперт Дубровин объяснил россиянам, почему выгодно страховать свою жизнь

Эксперт Дубровин: россияне стали на 50% чаще страховать свою жизнь

2:44 Your browser does not support the audio element. Страхование

В России за 2023 год на 50% выросло число граждан, застраховавших свою жизнь, заявил URA.RU специалист по страхованию жизни межрегионального Союза медицинских страховщиков Виктор Дубровин.

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"Спрос на страхование жизни растет. За 2023 год рост числа таких лиц составил порядка 50%. Сам рынок по итогам 2023 года превысил 800 млрд рублей (страховые взносы)", — рассказал он.

Эксперт отметил, что рост наблюдается во всех трех направлениях страхования жизни: кредитном, классическом (смерть, болезни) и накопительном. Увеличение страхователей в первом случае связано с серьезным ростом количества кредитов и ипотеки в прошлом году, а во втором и третьем — рисками и осуществлением накоплений.

Дубровин добавил, что растущая популярность страхования жизни среди россиян объясняется также возможностью прибыльно инвестировать в эту отрасль.

"Классические накопления, которые связаны с валютными депозитами, с вложениями в недвижимость, в последнее время оказались сильно ограничены. А страхование жизни как хороший способ долгосрочных накоплений оказался эффективным", — рассказал он.

По словам эксперта, страхование жизни позволяет человеку хорошо заработать.

"Человек страхует свою жизнь на один млн рублей на 10 лет. В документе предусмотрен такой риск, как "дожитие". По истечении 10 лет миллион рублей, на который вы страховались, возвращается. Помимо этого, возвращается еще некий инвестиционный доход, который страховщик за это время зарабатывал. Так складывается эффект накопления", — пояснил Дубровин.

Спикер отметил, что для получения многомиллионных выплат со страховки необязательно сразу вносить большую сумму — можно вкладывать хоть тысячу рублей с каждой зарплаты. При этом при наступлении страхового случая, например болезни, страховая компания выплатит сумму необходимого размера.

"Это работает так же, как в страховке автомобиля. Вы покупаете полис каско за 10 тысяч, но если машину угнали или сильно повредили, страховщик выплачивает полную стоимость автомобиля", — рассказал Дубровин.

Эксперт посоветовал выбирать компанию для страхования жизни исходя из лояльности к тому или иному бренду либо из удобства. По его словам, все страховщики имеют лицензию и контролируются, поэтому нет риска, что они просто закроются и исчезнут. Если даже страховщик уйдет с рынка, его обязательства исполнит тот, кому будет передан портфель, резюмировал Дубровин.

Ранее Центробанк предупредил россиян о рисках работы с нелицензированными страховыми компаниями.