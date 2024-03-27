Эксперт объяснила россиянам важность туристического страхования

Глава комитета по вопросам страхования в сфере туризма ВСС Юлия Алчеева рассказала о важности иметь полис, отправляясь в путешествие за границу. Слова эксперта приводят "Аргументы и факты".
Алчеева объяснила, что в России расходы на лечение покрывает полис ОМС, но за рубежом иностранцам бесплатную медицинскую помощь не окажут.
— Для этого и существует туристическое страхование. Так работает во всём мире, и наши туристы тоже этим пользуются, — сказала эксперт.
Травмы, инфекции, обострение хронических заболеваний, укусы животных — всё это обычные страховые случаи. Имея страховой полис, можно не переживать, что в местной больнице откажут в помощи, так как обычно там уже знают, как работать с иностранными гражданами, добавила Алчеева.
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