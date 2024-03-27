Эксперт объяснила россиянам важность туристического страхования

Эксперт ВСС: туристическое страхование необходимо для экстренных случаев

0:50 Your browser does not support the audio element. Страхование

Глава комитета по вопросам страхования в сфере туризма ВСС Юлия Алчеева рассказала о важности иметь полис, отправляясь в путешествие за границу. Слова эксперта приводят "Аргументы и факты".

Фото: unsplash.com by Tomas Salas tomasalas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Алчеева объяснила, что в России расходы на лечение покрывает полис ОМС, но за рубежом иностранцам бесплатную медицинскую помощь не окажут.

— Для этого и существует туристическое страхование. Так работает во всём мире, и наши туристы тоже этим пользуются, — сказала эксперт.

Травмы, инфекции, обострение хронических заболеваний, укусы животных — всё это обычные страховые случаи. Имея страховой полис, можно не переживать, что в местной больнице откажут в помощи, так как обычно там уже знают, как работать с иностранными гражданами, добавила Алчеева.