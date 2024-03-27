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Эксперт объяснила россиянам важность туристического страхования

Эксперт ВСС: туристическое страхование необходимо для экстренных случаев

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Страхование

Глава комитета по вопросам страхования в сфере туризма ВСС Юлия Алчеева рассказала о важности иметь полис, отправляясь в путешествие за границу. Слова эксперта приводят "Аргументы и факты".

Эксперт ВСС: туристическое страхование необходимо для экстренных случаев
Фото: unsplash.com by Tomas Salas tomasalas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Алчеева объяснила, что в России расходы на лечение покрывает полис ОМС, но за рубежом иностранцам бесплатную медицинскую помощь не окажут.

— Для этого и существует туристическое страхование. Так работает во всём мире, и наши туристы тоже этим пользуются, — сказала эксперт.

Травмы, инфекции, обострение хронических заболеваний, укусы животных — всё это обычные страховые случаи. Имея страховой полис, можно не переживать, что в местной больнице откажут в помощи, так как обычно там уже знают, как работать с иностранными гражданами, добавила Алчеева.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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