Что делать с поехавшей крышей. Эксперт "Россгосстраха" рассказал, как получить страховку за упавшую от снега кровлю

"Росгосстрах": за упавшую от снега крышу можно получить страховку

1:46 Your browser does not support the audio element. Страхование

Поврежденную из-за снега крышу можно починить по страховке, но не каждый случай является страховым, рассказала aif.ru начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова.

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"После такой снежной зимы, как была в этот раз, хозяева дачных участков могут обнаружить сюрпризы в виде съехавших листов шифера, сломанных козырьков крыльца и др. Многие осмотрительно страхуют свое имущество на осенне-зимний период, когда дачи остаются без постоянного присмотра", — отметила она.

При этом, согласно Гражданскому кодексу РФ, получить страховку за повреждение крыши можно лишь в том случае, если событие обладает признаками случайности, подчеркнула Серова.

"Это значит, что если снежный сугроб на крыше достиг 1-1,5 метра, то есть накопился за продолжительный промежуток времени, то ее повреждение — не случайность, а закономерность", — пояснила специалист.

Серова отметила, что по правилам добровольного страхования недвижимых объектов под страховым риском "сильный снег" понимается количество выпавших осадков не менее 20 мм за 12 часов. Поэтому обращение за страховой выплатой сразу после сильного снегопада, ставшего причиной повреждения крыши, случай будет признан страховым, объяснила она.

Другое дело — если владелец не чистил кровлю всю зиму и из-за этого она обвалилась: в таком случае страховое возмещение получить нельзя, добавила представитель "Росгосстраха".

"Тем более что те же Правила предписывают собственникам предпринимать меры по предотвращению и уменьшению возможного ущерба. К таковым относится и очистка снега с кровельных конструкций", — резюмировала Серова.

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