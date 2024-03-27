Владельцев ТРЦ заставят страховать посетителей после теракта в "Крокусе"

"Ведомости": в Госдуме предложили обязать хозяев ТРЦ страховать посетителей

1:00 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Госдуме обсуждают идею обязать собственников ТРЦ страховать своих посетителей. Об этом пишут "Ведомости".

Фото: flickr.com by Jorge Láscar is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Разговоры о такой мере ведутся, а соответствующий законопроект уже прорабатывается вместе с представителями бизнеса, отметил депутат Анатолий Аксаков. Всероссийский союз страховщиков ранее поддержал идею о механизме защиты посетителей ТРЦ — страховая премия для собственников заведений будет тем ниже, чем безопаснее будет их объект.

Как отмечает издание, обязать владельцев торгово-развлекательных центров страховать посетителей хотели ещё в 2018 году после страшного пожара в "Зимней вишне", который унёс жизни 60 человек.

Однако Совет Федерации только летом 2023 года рекомендовал правительству и Банку России подготовить соответствующий законопроект. Согласно идее сенаторов, страховой лимит на каждого посетителя должен составить 2-3 млн рублей.