ВСС предложил возлагать повышенную ответственность на собственников зданий с массовым скоплением людей

ВСС поддержал введение механизмов страхования объектов с массовым пребыванием людей

1:23 Your browser does not support the audio element. Страхование

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) представил Концепцию финансового обеспечения ответственности в отношении объектов с массовым пребыванием людей, сообщает АСН.

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Документ предполагает возложение повышенной ответственности на владельцев зданий, где массово собираются люди, возмещение вреда, причинённого вследствие пожара и обязанность иметь финобеспечение своей ответственности. При отсутствии последнего объект может попасть под внеплановую проверку МЧС России. Одним из механизмов такого обеспечения может служить добровольное страхование.

Лимиты возмещения ущерба жизни и здоровью может быть равным возмещению по видам страхования, которые действуют в настоящее время: страхованию ответственности владельцев опасных объектов или владельцев транспортных средств перед пассажирами. Выплаты по таким видам страхования составляют 2-3 млн руб. на одного пострадавшего.

Причина возникновения угрозы жизни неважна, подчеркнули в ВСС. По мнению союза, главное — защита человека, поэтому страховое покрытие в таких случаях должно быть максимальным.

По предварительным расчётам ВСС, такая страховка не окажет существенной нагрузки на владельцев объекта: страховая премия будет ниже, если противопожарные системы будут в надлежащем состоянии, что станет стимулом для собственников зданий делать их безопасными для посетителей.