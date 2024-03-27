"Придется платить из своего кармана". Центробанк рассказал о рисках работы с нелегальными страховыми компаниями

Центробанк: страховые компании обязаны иметь лицензию

1:07 Your browser does not support the audio element. Страхование

Законно заниматься страховой деятельностью могут только компании, обладающие лицензией регулятора, напомнил Центробанк России в своем телеграм-канале.

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Страховая компания может привлекать посредников для оказания услуг — брокеров или агентов, отмечает регулятор. Первые обязаны иметь лицензию, а вторые ведут деятельность на основании договора со страховщиком, которая несет ответственность за качество агентских услуг.

ЦБ предупредил о рисках сотрудничества с компаниями, которые не имеют лицензии:

"Например, если человек приобретет у нелегала страховой полис, то при наступлении страхового случая он не получит выплаты, а если это страхование ответственности — то еще и будет должен возмещать ущерб противоположной стороне из своего кармана", — рассказал регулятор.

Все сведения о страховщиках находятся в едином государственном реестре субъектов страхового дела на сайте Банка России, напоминает ЦБ. Проверить, есть ли компания в списке незаконных, можно в сервисе "Знай своего клиента". Данные таких страховщиков регулятор направляет в Генпрокуратуру, после чего их ресурсы блокируются.