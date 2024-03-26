Похитители предпочитают "корейцев". Hyundai и Kia вошли в список самых угоняемых автомобилей в России

В России чаще всего угоняют корейские и немецкие автомобили

1:06 Your browser does not support the audio element. Страхование

В России чаще всего угоняют машины марок Hyundai, Kia и Mercedes-Benz, сообщает группа "Ренессанс Страхование", ссылаясь на статистику МВД.

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Отмечается, что частота угонов и краж автотранспорта в России на начало 2024 года снизилась в 2 раза по сравнению с 2022 годом. Пики активности угонщиков пришлись на сентябрь и октябрь. При этом чаще всего жертвами кражи авто становились владельцы южнокорейских Hyundai (частота угонов 0,07%), на втором месте оказались автомобили Kia, а "бронзу" получили машины Mercedes-Benz представительского класса.

В «Ренессанс Страховании" рассказали, что в целью угона не всегда является продажа украденных авто - часто машины разбирают на запчасти и продают.

Больше всего автоугонов фиксируется в Москве (0,01%), Санкт-Петербурге (0,02%) и Екатеринбурге (0,05%). Единичные случаи кражи авто встречаются в Новосибирске и Тольятти, уточнил страховщик.