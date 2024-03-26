Россияне начали получать квитанции ЖКХ с новой графой об оплате

В Подмосковье запустили добровольную оплату страхования жилья через квитки ЖКХ

1:22 Your browser does not support the audio element. Страхование

Жители ряда городов в Московской области теперь могут оплачивать страхование жилья через квитанции за услуги ЖКХ. Об этом сообщает региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Фото: navy.mil by U.S. Navy photo is licensed under U.S. federal government

Новая услуга носит добровольный характер, и воспользоваться ею могут жители Бронницы, Власихи, Лосино-Петровского, Луховиц, Озёр, Павловского Посада, Рошаля, Серебрянных Прудов, Шатуры и Шаховской.

Оплачивая страхование жилья, в будущем можно будет рассчитывать на компенсацию, если квартира получит повреждения в результате разгула стихии, пожара, взрыва, залива и других инцидентов. Возмещение ущерба гарантирует ООО "Согласие".

При этом никаких долгов в случае отказа платить за страховку начисляться не будет, добавили в министерстве. А если желание воспользоваться услугой появится, то при внесении необходимой суммы квартира будет считаться застрахованной с первого числа следующего месяца. Желательно не прерывать оплату, чтобы защита действовала постоянно.

Что касается стоимости страховки, то она составляет 3 рубля 50 копеек за 1 квадратный метр. То есть, владельцы квартиры с площадью, к примеру, 36 "квадратов", ежемесячно будут платить за страхование 126 рублей, а ежегодно — 1512 рублей.