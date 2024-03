Россияне начали получать квитанции ЖКХ с новой графой об оплате

Жители ряда городов в Московской области теперь могут оплачивать страхование жилья через квитанции за услуги ЖКХ. Об этом сообщает региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства.

