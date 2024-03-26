В "Росгосстрахе" напомнили россиянам о самом эффективном средстве финансовой защиты автомобиля. Об этом говорится в пресс-релизе компании на сайте АСН.
Как отметила директор филиала СК в Калининграде Наталья Балыбердина, причиной повреждений или утраты автомобиля может стать всё, что угодно, и не обязательно авария.
Так, один из клиентов компании обратился за компенсацией после того, как у него подожгли гараж с Kia Sportage и Kia Optima/K5 2021. К счастью, оба авто были застрахованы по каско, и хозяин получил возмещение в размере почти 4 млн рублей.
Таким образом, полис каско остаётся самым эффективным инструментом финансовой защиты вложений в четырехколесную собственность, резюмировала Балыбердина.
По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.