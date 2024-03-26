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Россиянам назвали самое эффективное средство финансовой защиты автомобиля

"Росгосстрах": каско — самая эффективная финансовая защита автомобиля

0:47
Страхование

В "Росгосстрахе" напомнили россиянам о самом эффективном средстве финансовой защиты автомобиля. Об этом говорится в пресс-релизе компании на сайте АСН.

"Росгосстрах": каско — самая эффективная финансовая защита автомобиля
Фото: pixabay.com by Rolf van de Wal is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Как отметила директор филиала СК в Калининграде Наталья Балыбердина, причиной повреждений или утраты автомобиля может стать всё, что угодно, и не обязательно авария.

Так, один из клиентов компании обратился за компенсацией после того, как у него подожгли гараж с Kia Sportage и Kia Optima/K5 2021. К счастью, оба авто были застрахованы по каско, и хозяин получил возмещение в размере почти 4 млн рублей.

Таким образом, полис каско остаётся самым эффективным инструментом финансовой защиты вложений в четырехколесную собственность, резюмировала Балыбердина.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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