Россиянин получил миллионы рублей после ДТП с "тёзкой" своего грузовика Scania

В России владелец автомобиля Scania попал в ДТП с грузовиком этой же марки и получил миллионы рублей компенсации. Об этом сказано в пресс-релизе "Абсолют Страхования" на сайте АСН.
Инцидент произошёл в 2023 году. Водитель одной из Scania остановился, чтобы сменить колесо, и в этот момент в его машину въехал второй большегруз.
Повреждения застрахованного автомобиля были настолько серьёзны, что его увезли на эвакуаторе в технический центр. Однако механики заявили, что восстанавливать машину нецелесообразно.
В результате владельцу страхового полиса выплатили 10 млн рублей в качестве компенсации. В компании отмечают, что это наиболее крупный убыток в её практике за прошлый год.
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