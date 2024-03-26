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Россиянин получил миллионы рублей после ДТП с "тёзкой" своего грузовика Scania

Страховая выплатила автовладельцу 10 млн рублей после ДТП с двумя Scania

0:46
Страхование

В России владелец автомобиля Scania попал в ДТП с грузовиком этой же марки и получил миллионы рублей компенсации. Об этом сказано в пресс-релизе "Абсолют Страхования" на сайте АСН.

Страховая выплатила автовладельцу 10 млн рублей после ДТП с двумя Scania
Фото: commons.wikimedia.org by O. Nordsieck at de.wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Инцидент произошёл в 2023 году. Водитель одной из Scania остановился, чтобы сменить колесо, и в этот момент в его машину въехал второй большегруз.

Повреждения застрахованного автомобиля были настолько серьёзны, что его увезли на эвакуаторе в технический центр. Однако механики заявили, что восстанавливать машину нецелесообразно.

В результате владельцу страхового полиса выплатили 10 млн рублей в качестве компенсации. В компании отмечают, что это наиболее крупный убыток в её практике за прошлый год.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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