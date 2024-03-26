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Как бесплатно лечиться в коммерческих клиниках

Медицинский адвокат: лечиться в платных клиниках можно по полису ОМС

1:07
Страхование

Полис ОМС дает право бесплатно получать медицинские услуги не только в государственных, но и в некоторых коммерческих клиниках, рассказала "Прайму" медицинский адвокат коллегии адвокатов "Правовая политика" Ирина Гриценко.

Медицинский адвокат: лечиться в платных клиниках можно по полису ОМС
Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under public domain

Обратиться за помощь в частную клинику можно в том случае, если услуга входит в рамки обязательного медицинского страхования, уточнила она.

Узнать, предоставляет ли конкретная клиника бесплатные услуг по ОМС, можно на сайте Минздрава, в разделе "Медицинские организации" либо на сайтах самих медучреждений, рассказала Гриценко.

По словам адвоката, при обращении пациента за бесплатной услугой частная клиника не вправе отказать, если она такие услуги оказывает. Кроме того, врачам запрещено навязывать человеку платные услуги, если они могут быть оказаны по ОМС. Если пациент столкнулся с таким, он может пожаловаться в территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС), подчеркнула Гриценко.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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