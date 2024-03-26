Как бесплатно лечиться в коммерческих клиниках

Медицинский адвокат: лечиться в платных клиниках можно по полису ОМС

1:07 Your browser does not support the audio element. Страхование

Полис ОМС дает право бесплатно получать медицинские услуги не только в государственных, но и в некоторых коммерческих клиниках, рассказала "Прайму" медицинский адвокат коллегии адвокатов "Правовая политика" Ирина Гриценко.

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Обратиться за помощь в частную клинику можно в том случае, если услуга входит в рамки обязательного медицинского страхования, уточнила она.

Узнать, предоставляет ли конкретная клиника бесплатные услуг по ОМС, можно на сайте Минздрава, в разделе "Медицинские организации" либо на сайтах самих медучреждений, рассказала Гриценко.

По словам адвоката, при обращении пациента за бесплатной услугой частная клиника не вправе отказать, если она такие услуги оказывает. Кроме того, врачам запрещено навязывать человеку платные услуги, если они могут быть оказаны по ОМС. Если пациент столкнулся с таким, он может пожаловаться в территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС), подчеркнула Гриценко.

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