Вооружены рулём и опасны. Центробанк назвал самых аварийных водителей на российских дорогах

ЦБ: таксисты и молодые водители чаще других попадают в ДТП

1:29 Your browser does not support the audio element. Страхование

Главный источник ДТП на российских дорогах — автомобили такси, сообщает Banki. ru, ссылаясь на обзор Центробанка России, посвященный ОСАГО.

По данным ЦБ, такси попадают в аварии в 7,4 раза чаще, чем легковые машины. Другая "аварийная" категория — молодые водители.

"Водители возрастом до 25 лет попадают в аварии в 2,1 раза чаще, чем в среднем по рынку, возрастом 25-40 лет — на 2% реже, чем в среднем по рынку, а возрастом свыше 40 лет — на 35% реже, чем в среднем по рынку", — отмечает Центробанк.

При этом основную долю водителей-россиян составляют автовладельцы старше 35 лет, со стажем вождения более 10 лет. Молодых водителей в России меньшинство.

В целом обзор показал, что россияне водят автомобили аккуратно и редко попадают в ДТП.

"Значение коэффициента "бонус-малус" для таких граждан уменьшается с увеличением продолжительности периода безаварийного вождения, размер скидки при расчете премии по ОСАГО может достигать 54%", — отметил регулятор.

Для высокоаварийных водителей, напротив, при расчете страховой премии ОСАГО используется значительная надбавка.