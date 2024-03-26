Россияне не ходят к психологу из-за уверенности в том, что справятся с проблемами самостоятельно

"ВСК": 25 млн россиян не могут решиться на поход к психологу

2:02 Your browser does not support the audio element. Страхование

Почти каждый второй россиянин никогда не собирался обратиться к психологу, сообщает Страховой дом ВСК, ссылаясь на данные опроса, проведенного совместно с аналитическим центром НАФИ.

Фото: unsplash.com by Никко Макаспак is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Исследование показало, что 46% жителей РФ никогда не испытывали психологических проблем, которые побудили бы их пойти к специалисту. Каждый пятый думал о помощи психолога, но не решился к ней прибегнуть. В численном выражении это 25 млн россиян.

При этом 25% из тех, кто хотел обратиться к специалисту, сделали бы это только бесплатно. 75% готовы заплатить за услуги психолога в среднем 2000 рублей за час консультации.

Каждый третий житель России (32%) имеет опыт обращения к психологу. 24% прибегали к его помощи от одного до нескольких раз, 8% проходили терапию, включавшую серию консультаций. 3% россиян регулярно пользуются услугами психолога, а 10% — время от времени.

Что касается социального состава, то чаще всего к психологической помощи прибегали многодетные родители (45%), люди с высшим образованием (41%), женщины (36%) и разведенные супруги (39%). Большинство респондентов (76%) удовлетворены результатами работы со специалистом. О негативном опыте заявили 16% респондентов с опытом посещения психолога, в основном люди от 25 до 35 лет (30%).

Респонденты, которые не прибегали к услугам психолога, озвучили причины, почему они этого не сделали. На первом месте — убеждение в способности самостоятельно справиться с проблемой (45%). На втором — боязнь нарваться на "шарлатана" (31%). Среди других причин — финансовые трудности, боязнь делиться личным с посторонним человеком, нехватка времени, неуверенность в том, что психолог поможет, боязнь нарушения конфиденциальности и опасение, что психолог не поймет или осудит.