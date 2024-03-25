в России заработал закон о страховании вкладов для среднего бизнеса, социальных НКО и профсоюзов

Среднему бизнесу и профсоюзам теперь доступна система страхования вкладов

0:48 Your browser does not support the audio element. Страхование

Система страхования вкладов в России теперь доступна среднему бизнесу, НКО социальной направленности, профсоюзным организациям, адвокатам и нотариусам, сообщает РИА Новости.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Соответствующий закон вступил в силу в понедельник. Возмещение для перечисленных категорий страхователей составит стандартные 1,4 млн руб. (максимальная сумма).

Закон не предусматривает страхованию средств, размещенных на банковских счетах или во вкладах лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке.

Владимир Путин подписал закон о совершенствовании системы страхования вкладов (ССВ) 25 декабря 2023 года.

Ранее Дагестан стал лидером по количеству страховых случаев по ОСАГО.