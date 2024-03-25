Что изменилось для бизнесменов и юристов после расширения системы страхования вкладов

С понедельника в России расширили систему страхования вкладов. Об этом напоминает АСН.
Теперь Агентство по страхованию вкладов будет страховать, в том числе, счета среднего бизнеса, адвокатов и нотариусов. Размер компенсации в случае претворения рисков в жизнь составит 1,4 млн рублей.
Также изменения затронут и счета других физических лиц, если эти депозиты используются ими для профессиональной деятельности.
При этом нововведения не распространяются на счета тех, кто зарабатывает профессиональными услугами на финансовом рынке.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.