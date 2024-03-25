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Что изменилось для бизнесменов и юристов после расширения системы страхования вкладов

АСВ начало страховать счета среднего бизнеса, адвокатов и нотариусов

Страхование

С понедельника в России расширили систему страхования вкладов. Об этом напоминает АСН.

АСВ начало страховать счета среднего бизнеса, адвокатов и нотариусов
Фото: unsplash.com by Andrew Neel is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Теперь Агентство по страхованию вкладов будет страховать, в том числе, счета среднего бизнеса, адвокатов и нотариусов. Размер компенсации в случае претворения рисков в жизнь составит 1,4 млн рублей.

Также изменения затронут и счета других физических лиц, если эти депозиты используются ими для профессиональной деятельности.

При этом нововведения не распространяются на счета тех, кто зарабатывает профессиональными услугами на финансовом рынке.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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