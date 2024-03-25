Что изменилось для бизнесменов и юристов после расширения системы страхования вкладов

АСВ начало страховать счета среднего бизнеса, адвокатов и нотариусов

С понедельника в России расширили систему страхования вкладов. Об этом напоминает АСН.

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Теперь Агентство по страхованию вкладов будет страховать, в том числе, счета среднего бизнеса, адвокатов и нотариусов. Размер компенсации в случае претворения рисков в жизнь составит 1,4 млн рублей.

Также изменения затронут и счета других физических лиц, если эти депозиты используются ими для профессиональной деятельности.

При этом нововведения не распространяются на счета тех, кто зарабатывает профессиональными услугами на финансовом рынке.