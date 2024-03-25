Благодаря китайским авто россияне могут быстрее получить компенсации по автокаско

Совкомбанк Страхование: срок урегулирования по каско сократился на 16%

1:00 Your browser does not support the audio element. Страхование

В 2023 году срок урегулирования инцидентов по автокаско сократился на 16,5%. Об этом говорится в пресс-релизе Совкомбанк Страхования.

Фото: flickr.com by Bill Burris is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ранее из-за санкций приходилось долго ждать автозапчасти к импортным автомобилям, однако за год их число в России сократилось, и стало больше машин российского и китайского производства.

— При этом проблем с урегулированием страховых случаев по китайским машинам из-за нехватки запчастей или СТО не возникает, так как уже налажены каналы поставок и есть специальные станции обслуживания, — отмечает страховщик, объясняя ускорение урегулирования по автокаско.

Всего за 2023 год компания урегулировала более 17 тысяч страховых случаев. Самый быстрый инцидент был решён за 2 дня: клиент сообщил, что в лобовое стекло его машины отлетел камень, в тот же день получил от страховщика направление на ремонт, и через сутки ездил с новым стеклом.