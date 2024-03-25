Россияне стали чаще приобретать страховку онлайн, но продажи в банках по-прежнему высоки

НРА: доля банков в продаже страховых продуктов упала до 28%

1:01 Your browser does not support the audio element. Страхование

Российские банки стали реже продавать страховку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обзор Национального рейтингового агентства.

Фото: pixabay.com by James Qube is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Так, в 2023 году данный показатель упал с 30% до 28%. Несмотря на снижение объёма продаж, реализация полисов через банки остаётся основным каналом для страховых компаний.

При этом онлайн-продажи, напротив, стали активно развиваться. Именно на них пришлось 19% всех премий в прошлом году. В 2022 году этот показатель составлял 14%.

В целом конкуренция на рынке довольно высока, в том числе, за счёт маркетплейсов и других цифровых каналов, следует из обзора НРА.

Напомним, ранее сообщалось, что вкладчики "лопнувших" банков могут получить компенсацию в размере до 10 млн рублей, если эти деньги выручены за счёт продажи квартиры или получены в наследство. Подробнее об этом читайте в нашем материале.