Россияне стали чаще приобретать страховку онлайн, но продажи в банках по-прежнему высоки

Российские банки стали реже продавать страховку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обзор Национального рейтингового агентства.
Так, в 2023 году данный показатель упал с 30% до 28%. Несмотря на снижение объёма продаж, реализация полисов через банки остаётся основным каналом для страховых компаний.
При этом онлайн-продажи, напротив, стали активно развиваться. Именно на них пришлось 19% всех премий в прошлом году. В 2022 году этот показатель составлял 14%.
В целом конкуренция на рынке довольно высока, в том числе, за счёт маркетплейсов и других цифровых каналов, следует из обзора НРА.
Напомним, ранее сообщалось, что вкладчики "лопнувших" банков могут получить компенсацию в размере до 10 млн рублей, если эти деньги выручены за счёт продажи квартиры или получены в наследство. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.