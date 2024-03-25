Страховая компания выяснила, почему дефекты на автомобиле являются для российских водителей поводом для стресса

"Ренессанс Страхование": большинство россиян считают автомобиль "членом семьи”

1:14 Your browser does not support the audio element. Страхование

Аккуратное отношение к машине у половины россиян объясняется тем, что водители считают автомобиль чуть ли не "членом семьи”. К такому выводу "Ренессанс Страхование" пришло в результате опроса 1600 автовладельцев из крупных городов России.

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"Родственное" отношение к транспортному средству выразили 47% опрошенных. Для 41% дефекты на авто являются поводом для стресса, так как ремонт машины связан с большими тратами, а чуть меньше (40%) из-за поломки боятся остаться без средства передвижения. 31% российских автовладельцев опасается, что неисправности в машине нарушат их планы, а 16% признались, что у них нет сил и времени на ремонт.

Также опрос показал, что 69% россиян через два года перестают активно ухаживать за автомобилем, и лишь небольшая часть (13%) бережно относится к нему до 3-5 лет. Пятая часть респондентов призналась, что перестает переживать за внешний вид авто после нескольких царапин на краске.

Часть россиян (14%) перестают пристально следить за состоянием машины, если удается найти подходящий аналог либо когда появляются серьезные проблемы с кузовом (12%).