Страховая компания выяснила, почему дефекты на автомобиле являются для российских водителей поводом для стресса

Аккуратное отношение к машине у половины россиян объясняется тем, что водители считают автомобиль чуть ли не "членом семьи”. К такому выводу "Ренессанс Страхование" пришло в результате опроса 1600 автовладельцев из крупных городов России.
"Родственное" отношение к транспортному средству выразили 47% опрошенных. Для 41% дефекты на авто являются поводом для стресса, так как ремонт машины связан с большими тратами, а чуть меньше (40%) из-за поломки боятся остаться без средства передвижения. 31% российских автовладельцев опасается, что неисправности в машине нарушат их планы, а 16% признались, что у них нет сил и времени на ремонт.
Также опрос показал, что 69% россиян через два года перестают активно ухаживать за автомобилем, и лишь небольшая часть (13%) бережно относится к нему до 3-5 лет. Пятая часть респондентов призналась, что перестает переживать за внешний вид авто после нескольких царапин на краске.
Часть россиян (14%) перестают пристально следить за состоянием машины, если удается найти подходящий аналог либо когда появляются серьезные проблемы с кузовом (12%).
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