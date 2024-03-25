Новый вид страхования защитит от массовых расстрелов благодаря искусственному интеллекту

Компании Gabriel, Chaucer и Merrill Herzog создали страховку от масс-шутингов. Об этом сообщает Insurance Business.
Новый продукт использует технологию искусственного интеллекта и призван предотвратить или хотя бы уменьшить риск стать жертвой массового расстрела.
Во время подобной экстренной ситуации ИИ будет рассылать страхователям, в особенности школам, больницам и религиозным учреждениям, оперативное сообщение о стрельбе, а также вызывать медиков и полицию, и даже создавать командный центр для кризисного управления в режиме реального времени.
— Мы верим, что благодаря этому партнёрству у нас есть самый технологически продвинутый и уникальный продукт активного страхования на рынке, — заявила андеррайтер Chaucer Лиз Хеслип.
Исполнительный директор Gabriel Йони Шеризен назвал новое предложение историческим шагом в предотвращении массовых расстрелов, а гендиректор Merrill Herzog Пол Хэтчер отметил сочетание технологий и практических решений, которые должны помочь не допустить подобных нападений.
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