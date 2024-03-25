Владельцам криптовалютных компаний дали важнейший совет по поводу безопасности

Хакеры из Северной Кореи активно атакуют криптовалютные стартапы, которые экономят на собственной безопасности. Об этом сообщает Bloomberg.
Не исключено, что киберпреступников поддерживают на самом высоком уровне, благодаря чему они успешно разрушают защиту и похищают миллионы долларов клиентов. Несмотря на то, что криптовалюта растёт в цене, компании продолжают экономить на защите, столкнувшись ранее с длительным отсутствием финансирования, пишет издание.
Кроме того, атаки хакеров, в частности, мешают превращению криптовалюты в альтернативу традиционным деньгам, говорится в публикации.
— Единственный способ остановить эксплойты — это в первую очередь предотвратить их проникновение, — заявил глава глобального отдела политики TRM Labs Ари Редборд. — Это означает усиление киберзащиты.
Отмечается, что по итогам 2023 года криптоиндустрия потеряла из-за взломов и мошенничества 1,8 млрд долларов. Это на 50% меньше, чем в 2022 году, однако число инцидентов выросло почти в 2 раза — до 319 случаев.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.