Владельцам криптовалютных компаний дали важнейший совет по поводу безопасности

Bloomberg: экономящим на безопасности стартапам нужно опасаться хакеров из КНДР

1:10 Your browser does not support the audio element. Страхование

Хакеры из Северной Кореи активно атакуют криптовалютные стартапы, которые экономят на собственной безопасности. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: flickr.com by Jorge Franganillo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Не исключено, что киберпреступников поддерживают на самом высоком уровне, благодаря чему они успешно разрушают защиту и похищают миллионы долларов клиентов. Несмотря на то, что криптовалюта растёт в цене, компании продолжают экономить на защите, столкнувшись ранее с длительным отсутствием финансирования, пишет издание.

Кроме того, атаки хакеров, в частности, мешают превращению криптовалюты в альтернативу традиционным деньгам, говорится в публикации.

— Единственный способ остановить эксплойты — это в первую очередь предотвратить их проникновение, — заявил глава глобального отдела политики TRM Labs Ари Редборд. — Это означает усиление киберзащиты.

Отмечается, что по итогам 2023 года криптоиндустрия потеряла из-за взломов и мошенничества 1,8 млрд долларов. Это на 50% меньше, чем в 2022 году, однако число инцидентов выросло почти в 2 раза — до 319 случаев.