Эксперт рассказала, как домовладельцам избежать неприятных сюрпризов при наступлении страхового случая

В министерстве торговли Миннесоты посоветовали домовладельцам внимательнее следить за изменениями в страховом полисе. Об этом сообщает Insurance Journal.
Как пояснили в ведомстве, у некоторых американских страховых компаний появились исключения, которые сужают покрытие рисков или требуют более высоких премий из-за ущерба, нанесённого ветром и градом.
— Чтобы избежать сюрпризов после подачи заявления, будьте в курсе возможных изменений в вашем страховом полисе, — обратилась к домовладельцам заместитель комиссара по торговле и страхованию Джулия Драйер.
Драйер добавила, что из-за изменений климата число экстремальных погодных явлений будет увеличиваться, соответственно, и расходы на страхование возрастут. Местные жители должны быть готовы к этому, отметила специалист.
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